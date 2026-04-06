Ο αγώνας της Ράγιο Βαγιεκάνο με την ΑΕΚ για το Europa Conference League πλησιάζει (Μεγάλη Πέμπτη) και στην Μαδρίτη επικρατεί ξεσηκωμός στους φιλάθλους της Ισπανικής ομάδας.

Η ζήτηση για τα εισιτήρια είναι τεράστια, με τους Ισπανούς να συρρέουν από νωρίς έξω από το «Βαγιέκας» και να σχηματίζουν ουρές για ένα «μαγικό χαρτάκι», δείχνοντας το μέγεθος της προσμονής για την αναμέτρηση.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο δεν έχει φτάσει ποτέ στην ιστορία της σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης και γι’ αυτό η αναμέτρηση έχει ξεχωριστή σημασία.

Η καλύτερη πορεία της Ισπανική ομάδας στην Ευρώπη ήταν την σεζόν 2000-01, όταν αποκλείστηκε στα προημιτελικά του τότε Κυπέλλου UEFA.