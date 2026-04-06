Η Κλαμπ Μπριζ δεν φαίνεται διατεθειμένη να δώσει εύκολα το «ναι» για την παραχώρηση του Χρήστου Τζόλη το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στη Μπριζ, αποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Φυσικά, ο διεθνής εξτρέμ έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων. Πρόσφατα δημοσιεύματα από το εξωτερικό περιέλαβαν στο «κάδρο» και την Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε. Σύμφωνα με ιστοσελίδα που καλύπτει το ρεπορτάζ των «ροχιμπλάνκος», ο αθλητικός διευθυντής Ματέου Αλεμάνι παρακολούθησε από κοντά τον Τζόλη, προκειμένου να σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα.

Φέτος, ο 24χρονος μεσοεπιθετικός μετρά 14 γκολ και 19 ασίστ σε 42 συμμετοχές με την Κλαμπ Μπριζ, η οποία κατανοεί ότι με τέτοια νούμερα είναι πολύ πιθανό να δεχθεί προτάσεις για την απόκτησή του το καλοκαίρι. Δημοσίευμα του «voetbalzone.nl» αναφέρει ότι οι υπεύθυνοι του βελγικού συλλόγου δεν προτίθενται να πουν εύκολα το «ναι», ακόμη κι αν οι προσφορές φτάσουν κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η Κλαμπ Μπριζ «θα απορρίψει προσφορές κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ χωρίς δεύτερη σκέψη». Εκτός από την Ατλέτικο, ομάδες όπως η Τότεναμ, η Λίβερπουλ και η Νάπολι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τον Χρήστο Τζόλη.