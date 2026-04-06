Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε το πρωί της Μ.Δευτέρας (06/04) για Ισπανία, ενόψει της «διπλής» αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Έργκιν Άταμαν να μιλά για τα παιχνίδια με Μπαρτσελόνα και Βαλένθια.

«Το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα είναι πολύ σημαντικό για εμάς, αλλά φυσικά τώρα είναι τα τελευταία τρία παιχνίδια της regural season, είναι σημαντικά για όλες τις ομάδες. Η Μπαρτσελόνα είναι στην ίδια θέση με 20 νίκες. Η νοοτροπία μας είναι πως αν στο ξεκίνημα οι δύο ομάδες έρχονταν στο ΟΑΚΑ και μας κέρδιζαν, εμείς θα έπρεπε να τους κερδίσουμε εκεί.

Είναι η πραγματικότητά μας. Αν δεν κερδίσουμε αυτά τα δύο παιχνίδια δεν θα αξίζουμε να είμαστε σε καλή θέση και θα ρισκάρουμε να μην παίξουμε στα play-offs. Είναι μια πραγματικότητα. Η Μπαρτσελόνα είναι καλή ομάδα με έμπειρους παίκτες. Ο Πάντερ είναι εξαιρετικός σκόρερ, ο Κλάιμπερν κάνει εξαιρετική σεζόν, έχουν τον Σενγκέλια, τον Βέσελι, τον Ερνανγκόμεθ, έχουν καλό ρόστερ. Πρέπει να καταλάβουμε πως είναι τελικός. Είναι πρόωρο Final 4 στην Ισπανία. Πρέπει να κερδίσουμε αυτά τα δύο παιχνίδια για να βρεθούμε στο πραγματικό Final 4» ήταν το αρχικό σχόλιο του Τούρκου τεχνικού.

Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Μπαρτσελόνα: «Η άμυνα, όπως πάντα, πρέπει να σταματήσει τον Σενγκέλια, τον Πάντερ. Επίσης στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην Χάποελ παίξαμε εξαιρετικά και χάσαμε όλα τα ελεύθερα σουτ. Πρέπει να γυρίσουμε καλά τη μπάλα και να βάλουμε τα σουτ, που θα είναι πολύ σημαντικά».

Για τους αμφίβολους Γκραντ και Ρογκαβόπουλο: «Ο Γκραντ δοκίμασε χθες, δεν φαίνεται να είναι άσχημα. Ο Ρογκαβόπουλος δεν θα παίξει, ο Τζέριαν θα δοκιμάσει απόψε στην προπόνηση και την Τρίτη το πρωί, θα αποφασίσουμε αν θα παίξει. Ο Ρογκαβόπουλος και ο Τολιόπουλος είναι ακόμα τραυματίες και δεν θα είναι στο ρόστερ».

Για το αν έχει αλλάξει η παρουσία του Χέιζ-Ντέιβις: «Δεν παίζω playstation να αλλάξω έναν παίκτη. Πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε κατάσταση. Είναι απίθανο να αλλάξω το σύστημα σε 2-3 εβδομάδες. Βάζω το παιχνίδι μας με το κανονικό μας σύστημα».