Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αισθάνεται καλά με την απόφαση των Μιλγουόκι Μπακς να τον έχουν συνεχώς στη λίστα τραυματιών τους στο φινάλε της σεζόν 2025/26 και το δείχνει με κάθε τρόπο. Ο Greek Freak έμεινε εκτός για 11ο συνεχόμενο παιχνίδι των Ελαφιών και έκανε μια ανάρτηση με νόημα στα social media. «Ποτέ δεν έχω χάσει μια μέρα στη δουλειά. Καλύτερα να ρωτήσετε για μένα» έγραψε στη λεζάντα του post που έκανε στο Instagram με φωτογραφίες του ίδιου να κάνει χαμογελαστός προπόνηση.