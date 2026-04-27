Οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να αναστάτωσαν τις αγορές όλου του πλανήτη, ωστόσο μια εταιρεία συνέχισε να βγάζει κέρδος, εξάγοντας μάλιστα μόνο στις ΗΠΑ.

Η εταιρεία Schraubenwerk Zerbst που κατασκευάζει παξιμάδια και βίδες, στα χαρτιά είναι από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επλήγησαν περισσότερο από τους δασμούς, καθώς στηρίζεται στις εξαγωγές στην Αμερική.

Στην πραγματικότητα, όμως, όχι μόνο δεν μειώθηκαν οι πωλήσεις της, αλλά η ζήτηση αυξήθηκε, καθώς ανταγωνιστές μείωσαν τα προϊόντα που στέλνουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

«Υπήρχε απλώς ένας πίνακας με τους δασμούς και κανείς δεν ήξερε τι γινόταν. Οι πελάτες μας δεν το γνώριζαν. Εμείς δεν ξέραμε τι σήμαινε αυτό για την επιχείρηση. Εκείνη τη στιγμή τίποτα δεν ήταν καθόλου σαφές», δήλωσε στους Financial Times ο Έκχαρντ Σμιντ, ιδιοκτήτης της Schraubenwerk Zerbst.

Σύμφωνα με τους FT, η επιτυχία της γερμανικής εταιρείας οφείλεται στο γεγονός ότι παρέμεινε σταθερή, τη στιγμή που ανταγωνιστές προχώρησαν σε αλλαγές, χωρίς να περιμένουν να δουν τι θα συμβεί με τους δασμούς.

Τελικά, με τις συμφωνίες που πέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό με τις παγκόσμιες αγορές που δεν αντέδρασαν ακραία στους αμερικανικούς δασμούς, οδήγησαν την Schraubenwerk Zerbst στην επιτυχία.