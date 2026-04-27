Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων στην πλατφόρμα του Fuel Pass πλησιάζει στο τέλος της, καθώς η 30ή Απριλίου 2026 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για τους ιδιοκτήτες οχημάτων.



Παρά το γεγονός ότι οι αιτήσεις ολοκληρώνονται σύντομα, οι δικαιούχοι έχουν μεγαλύτερο περιθώριο για να ξοδέψουν τα χρήματα, αφού η ισχύς της ενίσχυσης εκτείνεται μέχρι το καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, η ψηφιακή κάρτα παραμένει ενεργή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές καυσίμων έως και την 31η Ιουλίου 2026. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, τυχόν υπόλοιπο που δεν έχει καταναλωθεί χάνεται οριστικά, καθώς δεν προβλέπεται μεταφορά του ποσού ή παράταση της χρήσης του.

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση και τα ποσά ανά περιοχή

Το Fuel Pass III αφορά περίπου 3,1 εκατομμύρια πολίτες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ιδιοκτητών οχημάτων με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Η επιδότηση καυσίμων κινείται σε δύο ταχύτητες, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο που θα επιλέξει ο πολίτης να λάβει τα χρήματα.

Το μέγιστο όφελος προκύπτει μέσω της ψηφιακής κάρτας, η οποία δίνει υψηλότερο ποσό σε σχέση με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN). Αναλυτικά:

Για αυτοκίνητα: Η ενίσχυση φτάνει τα 60 ευρώ στα νησιά και τα 50 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα (μέσω κάρτας). Αν επιλεγεί η κατάθεση σε λογαριασμό, τα ποσά πέφτουν στα 50 και 40 ευρώ αντίστοιχα.

Για μοτοσυκλέτες: Οι ιδιοκτήτες λαμβάνουν 35 ευρώ στα νησιά και 30 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα με την ψηφιακή κάρτα, ενώ μέσω IBAN τα ποσά διαμορφώνονται στα 30 και 25 ευρώ.

Η επιλογή του τρόπου πληρωμής είναι οριστική και δεν επιδέχεται διορθώσεις μετά την υποβολή της αίτησης. Ενώ η κατάθεση στον λογαριασμό προσφέρει πλήρη ελευθερία στη χρήση των χρημάτων, η ψηφιακή κάρτα –παρά το υψηλότερο ποσό– περιορίζει τις αγορές αποκλειστικά σε πρατήρια καυσίμων, ταξί και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η διαδικασία στο vouchers.gov.gr και οι προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet ή να απευθυνθούν στα ΚΕΠ. Για να εγκριθεί η ενίσχυση, το όχημα πρέπει να πληροί τρεις βασικές προϋποθέσεις: να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι η επιδότηση αντιστοιχεί σε ένα όχημα ανά ΑΦΜ. Στην πράξη, το μέτρο αυτό λειτουργεί ως «ανάσα» απέναντι στις διακυμάνσεις της διεθνούς τιμής του Brent, καλύπτοντας ένα μέρος της επιβάρυνσης που φτάνει τα 30 έως 36 λεπτά ανά λίτρο καυσίμου.

Καθώς δεν έχει ανακοινωθεί κάποια πρόθεση για νέο κύκλο ή επέκταση του μέτρου, οι δικαιούχοι θα πρέπει να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους μέχρι το τέλος του μήνα, ώστε να μην χάσουν την επιδότηση που τους αναλογεί για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου.