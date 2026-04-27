Η Goldman Sachs προχώρησε σε αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεών της για τις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι διαταραχές στην ενεργειακή παραγωγή στον Περσικό Κόλπο παρατείνονται εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Οι αναλυτές εμπορευμάτων της επενδυτικής τράπεζας εκτιμούν πλέον ότι το Brent crude, το διεθνές σημείο αναφοράς, θα διαμορφωθεί περίπου στα 90 δολάρια ανά βαρέλι κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, αυξημένο από προηγούμενη πρόβλεψη των 80 δολαρίων.

Σε σημείωμα που δημοσιεύθηκε αργά την Κυριακή στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αναλυτές προβλέπουν ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή θα επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα έως τα τέλη Ιουνίου, αντί για τα μέσα Μαΐου, ενώ επισημαίνουν ότι η κρίση μείωσε τα αποθέματα πετρελαίου έως και κατά 12 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Απρίλιο. Παράλληλα, η Goldman Sachs αναμένει ότι το αμερικανικό πετρέλαιο θα διαμορφωθεί περίπου στα 83 δολάρια ανά βαρέλι στο τέταρτο τρίμηνο, αυξημένο από την προηγούμενη εκτίμηση των 75 δολαρίων.

Η τιμή του Brent κατέγραψε άνοδο 3% φτάνοντας τα 108,50 δολάρια ανά βαρέλι τη Δευτέρα, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και άλλων πλευρών το Σαββατοκύριακο. Οι κινήσεις πλοίων στον Περσικό Κόλπο παρέμειναν περιορισμένες, με ένα δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου να διασχίζει τα Στενά του Ορμούζ το πρωί της Δευτέρας, μαζί με δύο φορτηγά πλοία με προορισμό το Ομάν.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 20% από τις 17 Απριλίου, καθώς οι συνομιλίες ειρήνης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχουν παγώσει, ενώ η Ουάσιγκτον επέβαλε δικό της ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ. Στις αρχές Μαρτίου, το Brent διαπραγματευόταν κοντά στα 120 δολάρια ανά βαρέλι. Όπως ανέφεραν οι αναλυτές, «οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες από το υψηλό στα τέλη Μαρτίου, πιθανότατα επειδή οι προσδοκίες της αγοράς για επαναλειτουργία του Ορμούζ έχουν μειώσει το ασφάλιστρο κινδύνου και έχουν οδηγήσει σε απομείωση αποθεμάτων».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα δείχνουν ότι η αγορά εξακολουθεί να αναμένει πτώση των τιμών, με τα συμβόλαια Δεκεμβρίου να διαπραγματεύονται περίπου στα 84,80 δολάρια ανά βαρέλι. Η Goldman Sachs σημείωσε επίσης ότι θα υπάρξει μακροπρόθεσμη «ζημία» στην παραγωγική ικανότητα του Περσικού Κόλπου, της τάξης των 500.000 βαρελιών ημερησίως, κυρίως λόγω απωλειών στο Ιράκ.

Παρά την πρόσφατη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν άνοδο, με τον S&P 500 και τον Nasdaq Composite να κλείνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα την Παρασκευή, ενισχυμένοι από ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα. Ωστόσο, οι αναλυτές της Goldman Sachs προειδοποίησαν ότι οι οικονομικές επιπτώσεις από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας θα είναι μεγαλύτερες από ό,τι υποδηλώνει η ονομαστική τιμή του πετρελαίου, λόγω των κινδύνων ελλείψεων προϊόντων και της «πρωτοφανούς κλίμακας του σοκ».

Η τράπεζα επισήμανε επίσης τον κίνδυνο επιβολής περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που θα μπορούσε να διευρύνει περαιτέρω τη διαφορά τιμών μεταξύ του Brent και του αμερικανικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την περασμένη εβδομάδα, τα ασιατικά διυλιστήρια μειώνουν την παραγωγή τους, περιορίζοντας την προσφορά καυσίμων αεροσκαφών και άλλων διυλισμένων προϊόντων, καθώς η απώλεια αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή αυξάνει το κόστος εξασφάλισης εναλλακτικών προμηθειών.