Ο αδελφός του διάσημου Τούρκου σεφ και επιχειρηματία Νουσρέτ Γκιοκτσέ, ο Οζγκιούρ Γκιοκτσέ, προφυλακίστηκε στην Τουρκία με βαριές κατηγορίες για μαστροπεία ανηλίκου, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για κύκλωμα πορνείας που δρούσε μέσω εφαρμογών και ξενοδοχείων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Οζγκιούρ Γκιοκτσέ συνελήφθη μετά από έρευνα της Εισαγγελίας Κουτσούκτσεκμετζε (Τρομοκρατίας και Οργανωμένου Εγκλήματος), που ξεκίνησε με φόντο επιχειρήσεις της ηθών σε Κωνσταντινούπολη, Σαμψούντα, Ντιγιάρμπακιρ και Άγκυρα. Η υπόθεση αφορά κύκλωμα που, όπως προέκυψε από τις παρακολουθήσεις, έστελνε γυναίκες, ανάμεσά τους και αλλοδαπές, σε σπίτια και ξενοδοχεία, κλείνοντας «ραντεβού» μέσω κλειστών γκρουπ σε εφαρμογές, με μεσάζοντες να κρατούν προμήθειες και να ξεπλένουν τα κέρδη τους μέσω ενοικιασμένων τραπεζικών λογαριασμών. Οι οικονομικοί ερευνητές εντόπισαν σε ένα χρόνο ύποπτες κινήσεις περίπου 15 εκατ. λιρών Τουρκίας, που αποδίδονται στα έσοδα του κυκλώματος από την πορνεία.

Η πρώτη φάση της επιχείρησης, στις 17 Απριλίου, περιλάμβανε ταυτόχρονες εφόδους σε 14 διευθύνσεις σε πέντε πόλεις, με 13 συλλήψεις, από τις οποίες 7 άτομα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα και 6 αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους. Σε δεύτερο «κύμα» συλλήψεων, μετά την ανάλυση τηλεφωνικών δεδομένων και νέων στοιχείων, συνελήφθησαν ακόμη 13 ύποπτοι, από τους οποίους οι 7 προφυλακίστηκαν, ανάμεσά τους και ο Οζγκιούρ Γκιοκτσέ, ο οποίος, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, φέρεται να μεσολαβούσε σε συνευρέσεις που περιλάμβαναν και ανήλικη, κάτι που οδήγησε στη βαρύτερη κατηγορία της «διαμεσολάβησης στην πορνεία παιδιού».

Νουσρέτ, οικογενειακό σοκ και εικόνα στην Τουρκία

Η εμπλοκή του ονόματος Νουσρέτ στην υπόθεση δεν αφορά τον ίδιο τον διάσημο εστιάτορα, αλλά τον αδελφό του, ωστόσο έχει προκαλέσει σοκ στην Τουρκία και πλήγμα στη δημόσια εικόνα του brand, που μέχρι σήμερα συνδεόταν με πολυτέλεια, lifestyle και διεθνείς celebrities. Τουρκικά μέσα τονίζουν ότι στη λίστα των κατηγορουμένων «ξεχωρίζει» το επίθετο Γκιοκτσέ, καθώς ο Οζγκιούρ παρουσιάζεται ρητά ως αδελφός του ιδιοκτήτη της αλυσίδας steakhouse, γεγονός που δίνει στην υπόθεση τεράστια δημοσιότητα και κοινωνική διάσταση. Ο Οζγκιούρ Γκιοκτσέ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει ήδη οδηγηθεί στις φυλακές εδώ και περίπου δέκα ημέρες, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της εισαγγελίας για προφυλάκιση ενόψει ολοκλήρωσης της έρευνας.

Παράλληλα, η υπόθεση φέρνει σε δύσκολη θέση τον κύκλο του Νουσρέτ στην Τουρκία, με τα ερωτήματα να επικεντρώνονται στο αν ο διάσημος επιχειρηματίας γνώριζε για τις δραστηριότητες του αδελφού του και ποια θα είναι η επόμενη κίνηση της εταιρείας του σε επίπεδο επικοινωνίας και διαχείρισης φήμης. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες δηλώσεις από τον ίδιο τον Νουσρέτ ή εκπροσώπους του, νομικοί κύκλοι στην Τουρκία εκτιμούν ότι, λόγω της σοβαρότητας της κατηγορίας που αφορά ανήλικο, οι ποινές που αντιμετωπίζει ο Οζγκιούρ μπορεί να φτάσουν σε πολυετή κάθειρξη εφόσον καταδικαστεί.

Σκάνδαλο Νουσρέτ και σκληρή γραμμή στην Τουρκία κατά της πορνείας

Η υπόθεση Γκιοκτσέ «κουμπώνει» με τη σκληρή γραμμή που προσπαθεί να προβάλλει το τουρκικό κράτος απέναντι σε δίκτυα πορνείας και κυκλώματα που εκμεταλλεύονται τη φτώχεια και την ευαλωτότητα γυναικών, αλλά και ανηλίκων. Η συνεργασία της Εισαγγελίας με την Αστυνομία Ηθών, η τεχνική και φυσική παρακολούθηση, η χαρτογράφηση των μεταφορών χρημάτων και η ταυτόχρονη δράση σε Κωνσταντινούπολη και άλλες μεγάλες πόλεις της Τουρκίας παρουσιάζονται από τις αρχές ως «υπόδειγμα» καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Στον πυρήνα βρίσκεται η χρήση apps και «κρυφών» γκρουπ, όπου κλείνονταν ραντεβού και διακινούνταν μεγάλα ποσά μέσω τραπεζικών λογαριασμών τρίτων, τους οποίους, όπως λένε οι ανακριτές, οι εγκέφαλοι ενοικίαζαν για να κρύβουν τα ίχνη τους.

Για την κοινωνία της Τουρκίας, το ότι ένα τόσο προβεβλημένο όνομα όπως ο Νουσρέτ «αγγίζεται» έστω και έμμεσα από μια υπόθεση που αφορά φερόμενη πορνεία ανηλίκου, ενισχύει τα ερωτήματα για το κατά πόσο οι «λάμψεις» της showbiz και της επιχειρηματικής επιτυχίας μπορούν να καλύψουν τις σκοτεινές πτυχές της καθημερινότητας.