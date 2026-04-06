Οι «Ερυθρόλευκοι» διανύουν μια ιδιαίτερα δύσκολη επιθετικά περίοδο, καθώς για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος στην έδρα τους δεν κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Πρόκειται για μια αρνητική επίδοση που προκαλεί έντονο προβληματισμό, αφού είχε να καταγραφεί περισσότερα από μισό αιώνα πριν.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει το Soccerbase μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα «Χ», ο Ολυμπιακός έφτασε τα τρία διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς γκολ, ισοφαρίζοντας ένα αρνητικό ρεκόρ που κρατούσε από το μακρινό 1970. Η σύμπτωση αυτή αναδεικνύει το μέγεθος της επιθετικής δυστοκίας που αντιμετωπίζει η ομάδα στο γήπεδό της.

Για να εντοπίσει κανείς την προηγούμενη φορά που είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο, πρέπει να ανατρέξει στη σεζόν 1969-70. Τότε, οι Πειραιώτες είχαν επίσης «σιγήσει» επιθετικά σε τρία διαδοχικά παιχνίδια στο πρωτάθλημα, χωρίς να καταφέρουν να σημειώσουν ούτε ένα τέρμα μπροστά στο κοινό τους.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα εκείνης της περιόδου ήταν τα εξής:

Στις 12 Απριλίου 1970, ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με τον Πανσερραϊκός.

Στις 11 Μαΐου 1970, γνώρισε την ήττα με 0-1 από τον Παναθηναϊκός σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ντέρμπι.

Στις 24 Μαΐου 1970, ήρθε ακόμη μία «λευκή» ισοπαλία, αυτή τη φορά απέναντι στην Προοδευτική.

Η επανάληψη μιας τέτοιας επίδοσης μετά από 56 χρόνια καταδεικνύει τη σημασία του προβλήματος που αντιμετωπίζει σήμερα ο Ολυμπιακός στο δημιουργικό και εκτελεστικό κομμάτι, ειδικά όταν αγωνίζεται μπροστά στους φιλάθλους του. Το γεγονός αυτό εντείνει την πίεση για άμεση αντίδραση, καθώς η ομάδα καλείται να βρει λύσεις και να επιστρέψει άμεσα στα γκολ και στις νίκες, προκειμένου να μην απομακρυνθεί από τους στόχους της στο πρωτάθλημα.