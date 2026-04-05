Η Ίντερ Μαϊάμι εγκαινίασε με ισοπαλία το νέο της γήπεδο το «Nu Stadium» χωρητικότητας 26.700 θεατών.

Η ομάδα του Λιονέλ Μέσι έμεινε στο 2-2 με το Όστιν για το MLS, με τον Αργεντίνο σταρ ωστόσο να κάνει ποδαρικό στο νέο «σπίτι» με γκολ.

Συγκεκριμένα στο 10′ με κεφαλιά πέτυχε το πρώτο επίσημο γκολ της Ίντερ στο «Nu Stadium» και ο ίδιος έφτασε τα 903 γκολ στην καριέρα του.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν δύο φορές, με τον Γκιγέρμε Μπίρο στο 6′ και τον Τζέιντεν Νέλσον στο 53′, με την Ίντερ να ισοφαρίζει στο τελικό 2-2 με τον Λουίς Σουάρες στο 81’.

Μετά από 6 αγωνιστικές η Ίντερ Μαϊάμι έχει 11 βαθμούς όσους και οι Νιου Γιορκ Σίτι, Σάρλοτ. Στην πρώτη θέση είναι το Νάσβιλ με 13 βαθμούς.