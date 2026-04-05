Ανοίγει σήμερα η αυλαία των play off της Super League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την ΑΕΚ στο Φάληρο και ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα σε μια πρώτη αγωνιστική που μπορεί να αλλάξει την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η ΑΕΚ είναι στην κορυφή με 60 βαθμούς, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 58, ο ΠΑΟΚ με 57 και ο Παναθηναϊκός με 49. Επίσης σήμερα για τις θέσεις 5-8, ο Λεβαδειακός θα υποδεχθεί τον Άρη και ο Βόλος τον ΟΦΗ.

ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

19:00 NOVASPORTS PRIME

O «δικέφαλος του βορρά» με τον κόσμο του στο πλευρό του θέλει μόνο νίκη για να παραμέινει στο παιχνίδι του τίτλου. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, δεν υπολογίζει στους Μεϊτέ Κένι και Ζίβκοβιτς. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός θέλει τους τρεις βαθμούς για το γόητρο και για να μπορέσει να τερματίσει ψηλότερα από την τέταρτη θέση. Απόντες για τον Παναθηναϊκό είναι οι Κοντούρης και Τζούριτσιτς, ενώ όλα τα playoff θα χάσουν οι Κάτρης και Σισοκό.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ

21:00 COSMOTE SPORT 1

Στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακό υποδέχεται την ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη μάχη του τίτλου. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να επικρατήσουν και πάλι της Ένωσης, όπως έγινε στο ματς της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και να την προσπεράσουν στον βαθμολογικό πίνακα. Στα θετικά για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι πως δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του. Από την άλλη η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στο Φάληρο και να ξεφύγει κι άλλο από την δεύτερη θέση. Η μοναδική απουσία για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι αυτή του τιμωρημένου Πήλιου.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ

17:00 NOVASPORTS 2

O Λεβαδειακός μετά από μια πολύ καλή σεζόν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για να καπαρώσει την 5η θέση της βαθμολογίας. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, δεν θα έχει τρεις παίκτες στη διάθεσή του και συγκεκριμένα, τον τιμωρημενο Πεδρόσο και τους τραυματίες Αμπού Χάνα και Ταξιάρχης Φίλων. Από την άλλη ο Άρη θέλει να πάρει τη νίκη για να αποκτήσει αυτός το προβάδισμα για την 5η θέση της βαθμολογίας. Ο Μιχάλης Γρηγορίου, δεν θα έχει στη διάθεση του τον τιμωρημένο Νοά Φαντιγκά.

ΒΟΛΟΣ-ΟΦΗ

17:00 COSMOTE SPORT 1

Βόλος και ΟΦΗ έχουν μπει στην οκτάδα και έχουν στόχο κάτι καλύτερο. Ο Κώστας Μπράτσος, δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Ουρτάδο, Μύγα, Σόρια, Τασιούρα και Φορτούνα. Από την άλλη, ο ΟΦΗ βρίσκεται σε ανοδική πορεία και θέλει τη νίκη, για να αποκτήσει και καλή ψυχολογία ενόψει του τελικού του Κυπέλλου. Απόντας για τους Κρητικούς θα είναι ο Γκονζάλες, ωστόσο επιστρέφει ο Ανδρούτσος.