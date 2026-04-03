Ο Γιωργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του αγώνα με την Βιλερμπάν, στάθηκε στην αξιοπρεπή εμφάνιση που έκανε η Γαλλική ομάδα, ενώ παράλληλα έδωσε το σύνθημα για την συνέχεια, λέγοντας πως οι Πειραιώτες έχουν τρία ακόμα δύσκολα παιχνίδια.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας;

Για τη νίκη: «Οι δυνατότητες της Βιλερμπάν είναι πολύ υψηλού επιπέδου. Ο ρυθμός και ο τρόπος με τον οποίο παίζουν οι παίκτες της είναι αρκετά επικίνδυνος για οποιοδήποτε αντίπαλο. Εμείς είχαμε τη διάθεση, είχαμε τη λάθος λογική να τελειώσουμε το παιχνίδι νωρίτερα, από ότι συμβαίνει κανονικά. Είχαμε όμως 17 περισσότερες επιθέσεις από ριμπάουντ και χαμένες μπάλες και αυτό μας βοήθησε να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Για το ματς με τη Ρεάλ: «Δεν μπορείς να συγκρίνεις το ένα παιχνίδι με το άλλο στην Euroleague, δηλαδή να μπορούμε να συγκρίνουμε το παιχνίδι που έγινε σήμερα με τα παιχνίδια που ακολουθούν για εμάς. Αυτήν την στιγμή η Βιλερμπάν για παράδειγμα έπαιζε για την τιμή της, για την υπόληψή της και είναι πολύ επικίνδυνη.

Για εμένα έχει τον απόλυτο σεβασμό μου η Βιλερμπάν για τον τρόπο που παίζει και αυτό δείχνει ότι η Euroleague είναι το πιο δύσκολο πρωτάθλημα στον κόσμο και πραγματικά το πιστεύω. Η νίκη εκτιμάται απεριόριστα από την ομάδα μας και τώρα έχουμε τρία πολύ κρίσιμα παιχνίδια μπροστά μας για να ολοκληρώσουμε την κανονική διάρκεια».