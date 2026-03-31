Μπορεί ο Πεπ Γκουαρδιόλα να έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο, η L’ Equipe όμως είναι σίγουρη πως στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι και υποστηρίζει πως το φαβορί για να τον διαδεχθεί είναι ο Έντσο Μαρέσκα.
Ο Ισπανός προπονητής συμπληρώνει φέτος μια δεκαετία στον πάγκο της Σίτι, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση πολλών τίτλων, με κορυφαίο φυσικά το Champions League του 2023, όταν νίκησε με 1-0 την Ίντερ στον τελικό.
Από την αρχή της φετινής σεζόν υπάρχουν δημοσιεύματα για ενδεχόμενη αποχώρησή του το προσεχές καλοκαίρι και η γαλλική L’ Equipe το θεωρεί βέβαιο πλέον και αναφέρει και το όνομα του πιθανότερου αντικαταστάτη.
Όπως αναφέρει στο σχετικό ρεπορτάζ, ο εκλεκτός της διοίκησης της Μάντσεστερ Σίτι είναι ο Μαρέσκα, ο οποίος είχε υπάρξει τόσο προπονητής της Κ23 της Σίτι όσο και βοηθός του Γκουαρδιόλα, ενώ ως πρώτος προπονητής έχει δουλέψει σε Πάρμα, Λέστερ και Τσέλσι.
L'Équipe understands that Pep Guardiola is highly likely to leave Manchester City in the summer, with former Chelsea manager Enzo Marseca touted as his chosen successor. https://t.co/A4h0Vf3wfh— Get French Football News (@GFFN) March 31, 2026