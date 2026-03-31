Μπορεί ο Πεπ Γκουαρδιόλα να έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο, η L’ Equipe όμως είναι σίγουρη πως στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι και υποστηρίζει πως το φαβορί για να τον διαδεχθεί είναι ο Έντσο Μαρέσκα.

Ο Ισπανός προπονητής συμπληρώνει φέτος μια δεκαετία στον πάγκο της Σίτι, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση πολλών τίτλων, με κορυφαίο φυσικά το Champions League του 2023, όταν νίκησε με 1-0 την Ίντερ στον τελικό.

Από την αρχή της φετινής σεζόν υπάρχουν δημοσιεύματα για ενδεχόμενη αποχώρησή του το προσεχές καλοκαίρι και η γαλλική L’ Equipe το θεωρεί βέβαιο πλέον και αναφέρει και το όνομα του πιθανότερου αντικαταστάτη.

Όπως αναφέρει στο σχετικό ρεπορτάζ, ο εκλεκτός της διοίκησης της Μάντσεστερ Σίτι είναι ο Μαρέσκα, ο οποίος είχε υπάρξει τόσο προπονητής της Κ23 της Σίτι όσο και βοηθός του Γκουαρδιόλα, ενώ ως πρώτος προπονητής έχει δουλέψει σε Πάρμα, Λέστερ και Τσέλσι.