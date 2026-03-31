Την πρόκριση για το Μουντιάλ Κ17, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ τον προσεχή Νοέμβριο, πανηγύριζε η Εθνική Παίδων μετά τη νίκη της επί της Νορβηγίας και την ήττα της Γερμανίας από τη Γαλλία.

Στο Ούλτσινι του Μαυροβουνίου η Ελλάδα νίκησε με 1-0 τη Νορβηγία και από εκεί και πέρα περίμενε το ματς της Γαλλίας με τη Γερμανία. Αυτό που ήθελε η Εθνική μας ομάδα ήταν να μη νικήσουν τα «πάντσερ» ώστε να προκριθεί ως μία από τις καλύτερες δεύτερες των ομίλων και η επιθυμία της έγινε πραγματικότητα.

Με γκολ των Λουφαντού (70′) και Γκαντού (84′) η Γαλλία νίκησε με 2-0 και η Εθνική Παίδων της Ελλάδας πανηγύρισε έτσι την πρόκριση, για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η βαθμολογία του ομίλου

Μαυροβούνιο 6 Ελλάδα 6 Σουηδία 4 Νορβηγία 1

Σε ό,τι αφορά το ματς με τη Νορβηγία, η Ελλάδα απείλησε πρώτη με τον Καλπάκη να στέλνει τη μπάλα με κοντινό σουτ στο κάθετο δοκάρι του Μπλέκεν Νόρντα. Στη συνέχεια το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο με τις δύο ομάδες να είναι περισσότερο προσεκτικές στην αμυντική τους λειτουργία. Η επόμενη σημαντική φάση ήρθε στο 23΄ και ήταν για τους Νορβηγούς, όταν ο Γιόνσεν βρέθηκε μπροστά από τον Γείτονα, αλλά το πλασέ του πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 32΄ ο Χαλδέζος εκτέλεσε κόρνερ από δεξιά και ο προωθημένος Τσίγκας εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία της νορβηγικής άμυνας να διώξει και πλάσαρε εύστοχα για το 1-0 της Εθνικής. Οι Σκανδιναβοί είχαν την τελευταία καλή στιγμή του α΄ μέρους, όταν στο 39΄ ο Τσέντεργκρεν μπήκε στην περιοχή από δεξιά και σούταρε αλλά ο Γείτονας ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε για να διώξει στη συνέχεια η ελληνική άμυνα.

Στο β΄ μέρος η Νορβηγία πήρε την κατοχή προκειμένου να φτάσει στην ισοφάριση, όμως η Εθνική λειτούργησε εξαιρετικά ανασταλτικά και η εστία του Γείτονα δεν απειλήθηκε παρά μόνο στο 83′, όταν και πάλι ο Τσέρντεργκρεν βγήκε σε τετ-α-τετ με τον Γείτονα, αλλά για μια ακόμη φορά ο Έλληνας γκολκίπερ αντέδρασε σωστά και απέκρουσε το σουτ του Νορβηγού επιθετικού.

Νορβηγία (Τόρε Άντρε Φλο): Μπλέκεν Νόρντα, Χαλντ Χέρνες, Χίλεσταντ, Φετζουλάχου, Γκούντερσεν (85΄ Μπάκεν), Μπόργκερσεν (53΄ Έρικσρουντ), Μίκλεμπουστ, Φόρτσα (74΄ Άρντζεν), Έλβεμπου (53΄ Αριφάτζικ), Τσέντεργκρεν, Γιόνσεν (74΄ Ντάελιν).

Ελλάδα (Βασίλης Παπαδάκης): Γείτονας, Ζιώζος, Καραγγελής, Καλπάκης, Νεμπής (77΄ Σούβλατζης), Κωστόγλου, Χαλδέζος (70΄ Μπαϊραμίδης), Νέτο (78΄ Γκέρσος), Γούσιος (88΄ Λάβδας), Τσίγκας, Παπασαραφιανός (46΄ Μπινιάρης).