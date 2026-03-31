Ποινή απαγόρευσης μεταγραφών επιβλήθηκε στον Άρη από τη FIFA και ο λόγος είναι μια οφειλή ύψους 150.000 ευρώ σε μάνατζερ παικτών.

Οι «κίτρινοι» ετοιμάζονται για τα play off, όπου θα διεκδικήσουν την έξοδο στην Ευρώπη, το αγωνιστικό κομμάτι όμως δεν είναι το μόνο που θα πρέπει να τους απασχολεί, καθώς υπάρχουν κι άλλα σοβαρά θέματα. Όπως, για παράδειγμα, η ποινή που επιβλήθηκε από τη FIFA.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία επέβαλε ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στον Άρη και στην απόφαση που κοινοποιήθηκε αναφέρεται πως ο λόγος είναι η μια οφειλή ύψους 150.000 ευρώ σε μάνατζερ παικτών.

Με την απόφασή της, η FIFA υποχρεώνει την ΠΑΕ να διευθετήσει άμεσα τη οφειλή της για να μην ισχύει η απαγόρευση μεταγραφών και να μπορεί να κάνει κανονικά τις κινήσεις της στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης, αυτό που λένε είναι πως πρόκειται για μια διαμάχη με έναν συγκεκριμένο μάνατζερ και πως το θέμα θα διευθετηθεί τις επόμενες μέρες και η ποινή που επέβαλε η FIFA θα ακυρωθεί.