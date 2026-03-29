Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στην Ελασσόνα για την 10η τοπική ανάβαση και στο περιθώριο των δοκιμαστικών που έκανε πριν τον αγώνα, έστειλε και το μήνυμά του στους οπαδούς της ΑΕΚ.

Ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, ως γνωστόν, αγαπάει και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό καθώς είναι πρωταθλητής επί σειρά ετών και καθώς προετοιμαζόταν για την 10η τοπική ανάβαση στην Ελασσόνα, έκανε δηλώσεις για το ποδόσφαιρο.

«Νομίζω ότι όταν κάνεις κάτι με πίστη, επιμονή, υπομονή, αγάπη και με άξιο τρόπο του ευ αγωνίζεσθαι, είστε μέσα στη διαδικασία να πας σε ψηλά σκαλοπάτια», είπε αρχικά ο διοικητικός ηγέτης των «κιτρινόμαυρων» και συνέχισε…

«Εύχομαι ό,τι καλύτερο και να θυμούνται οι φίλοι μας οι ΑΕΚτζήδες που είναι παρόντες ότι η ΑΕΚ θα είναι πάντα πρωταγωνίστρια, μονομάχος και θα προσπαθεί πάντα για το καλύτερο για την καθαρότητα και το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου».