Με τον Βασίλη Σπανούλη και την Ολυμπία Χοψονίδου στις εξέδρες για να δουν τον γιο τους σε δράση, ο Ολυμπιακός νίκησε με 102-95 τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα στην παράταση και προκρίθηκε στον τελικό του Final Four του Gen A Stars U16.

Ο Θανάσης Σπανούλης, γιος του Kill Bill, είχε 7 πόντους, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 20 λεπτά, βοηθώντας κι αυτός ώστε οι «ερυθρόλευκοι» να πάρουν τη νίκη και την πρόκριση για τον τελικό.

Έχοντας αρκετό ελεύθερο χρόνο μετά την αποχώρησή του από τη Μονακό, λόγω των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η γαλλική ομάδα, ο Σπανούλης με τη σύζυγό του πήγαν στη Μύκονο για να δουν τον γιο τους σε δράση.

Αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης ΔΕΚΑ – Περιστέρι και ο Σπανούλης θα είναι εκεί για να δει ξανά τον γιο του, ο οποίος, φυσικά, αγωνίζεται με το Νο7.