Το ζήτημα της προσωρινής έδρας του Ολυμπιακού επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς έχουν προγραμματιστεί σημαντικά έργα αναβάθμισης στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι Πειραιώτες καλούνται να εξετάσουν τις διαθέσιμες επιλογές για το διάστημα κατά το οποίο το γήπεδο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με στόχο να εξασφαλίσουν συνθήκες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός συλλόγου που αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην Ευρώπη.

Το ΟΑΚΑ μπήκε στο επίκεντρο, αφού είναι μια έδρα που συγκεντρώνει όλα αυτά τα στοιχεία που ενδιαφέρουν τους «Ερυθρόλευκους». Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δεδομένα γύρω από τη χρήση του ΟΑΚΑ δίνουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι ισχύει σήμερα και για το πλαίσιο λειτουργίας του Ολυμπιακού Σταδίου. Στο παρελθόν, σε μια σεζόν περισσότερες από μια ομάδες, όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός αλλά και η ΑΕΚ έκαναν κοινή χρήση του γηπέδου, κάτι που δείχνει τον ρόλο του ως κεντρικής υποδομής του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Σε ό,τι αφορά τη σύμβαση του Παναθηναϊκού με το ΟΑΚΑ, από τα στοιχεία που υπάρχουν δεν φαίνεται να προκύπτει δικαστική απόφαση που να έχει εξετάσει το ζήτημα της λεγόμενης αποκλειστικότητας. Στο παρελθόν, η ΠΑΕ Κηφισιά είχε προσφύγει με ασφαλιστικά μέτρα κατεπείγοντος ζητώντας να αγωνιστεί στο ΟΑΚΑ, ωστόσο το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υφίσταται κατεπείγον ζήτημα, καθώς υπήρχε διαθέσιμη εναλλακτική λύση, όπως το γήπεδο της Νίκαιας.

Παράλληλα, σε επίπεδο λειτουργίας του σταδίου, οι πληροφορίες κάνουν λόγο πως υπάρχει λόγος σε ζητήματα που σχετίζονται με τον χλοοτάπητα από την πλευρά εκείνου που έχει αναλάβει τη συντήρησή του. Αυτό αφορά κυρίως δραστηριότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κατάστασή του, όπως μεγάλες εκδηλώσεις εκτός ποδοσφαίρου, για παράδειγμα μια συναυλία, όχι όμως και χρήση του γηπέδου από περισσότερες ομάδες. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να συμβάλει και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Ένα ακόμη σημείο που έχει συζητηθεί αφορά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο στάδιο, όπως η εγκατάσταση καμερών ή τουρνικέ. Τα ποσά που δαπανήθηκαν για αυτές τις παρεμβάσεις συμψηφίστηκαν με έξοδα χρήσης του γηπέδου, στο πλαίσιο των οικονομικών ρυθμίσεων που είχαν συμφωνηθεί για τη λειτουργία του ΟΑΚΑ εκείνη την περίοδο.

Σε ευρύτερο επίπεδο, το ΟΑΚΑ αποτελεί ένα Ολυμπιακό έργο που δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί συνολικά τον ελληνικό αθλητισμό. Για τον λόγο αυτό, η χρήση του από διαφορετικούς συλλόγους δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, αλλά μέρος της φιλοσοφίας με την οποία σχεδιάστηκε και λειτούργησε όλα αυτά τα χρόνια. Παραμένει μια εγκατάσταση με κεντρικό ρόλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.