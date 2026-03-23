Η Μπαρτσελόνα κάνει τον σχεδιασμό της για τη νέα αγωνιστική σεζόν και έχει πολύ ψηλά στην λίστα της τον Μάικ Τζέιμς!

Ο Αμερικανός της Μονακό, αναμένεται να μην συνεχίσει στην ομάδα του Πριγκιπάτου και είναι ο μεγάλος στόχος του Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος μετά τον Παναθηναϊκό, θέλει να συνεργαστεί ξανά μαζί του στην ομάδα της Καταλωνίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo», οι «μπλαουγκράνα» έχουν ήδη «κυκλώσει» την περίπτωσή του.

Η φετινή χρονιά για τη Μονακό είχε πολλά προβλήματα και ο Μάικ Τζέιμς βρέθηκε αρκετές φορές εκτός, ενώ δεν έλειψαν και οι δημόσιες αιχμές του στα social media.

Παρά τα προβλήματα πάντως, ο Τζέιμς μετράει 16.7 πόντους, 6.6 ασίστ και 3.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη φετινή Euroleague.