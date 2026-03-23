Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χρήστος Μουζακίτης δεν σταματούν να έχουν διακρίσεις στην Ευρώπη και είναι ένας ακόμα λόγος που αρκετές μεγάλες ομάδες «παρακολουθούν» τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Σύμφωνα λοιπόν με το CIES Football Obs ο Καρέτσας είναι πρώτος σε πάσες κλειδιά επιθετικογενών παικτών κάτω των 20 ετών ανάμεσα σε 10 διαφορετικά πρωταθλήματα.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός της Γκενκ έχει περίπου 2,5 πάσες κλειδιά ανά 90 λεπτά αγώνα, αφήνοντας πίσω του κορυφαία ονόματα, όπως τον Τζιοβάνι Κέντα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας ο οποίος έχει ήδη πουληθεί στην Τσέλσι έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ αλλά και τον Ροντρίγκο Μόρα της Πόρτο ο οποίος έχει τιμή στα 100 εκατομμύρια ευρώ!

Ο Καρέτσας σε συνολικά 43 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, έχει τρία γκολ και 18 ασίστ, με 11 από αυτές να είναι στο πρωτάθλημα πίσω μόνο από τον Χρήστο Τζόλη που έχει 13.

Από την άλλη πλευρά ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού είναι τρίτος στην σχετική κατηγορία, αλλά στους αμυντικογενείς παίκτες, με 1,3 πάσες κλειδιά ανά αγώνα. Ο Έλληνας μέσος των «ερυθρόλευκων» έχει αγωνιστεί σε 35 παιχνίδια φέτος και έχει ένα γκολ και τρεις ασίστ.