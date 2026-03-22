Με κορυφαίο παίκτη τον Τζέιμς Νάναλι η ΑΕΚ νίκησε με 100-87 τον Ηρακλή στη SUNEL Arena για την 22η αγωνιστική της Basket League.

Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα είναι πλέον αγκαλιά με την τρίτη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Ο Νάναλι είχε 22 πόντους με 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ μεγάλη εμφάνιση έκανε και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 21 πόντους και 5 ασίστ. Ο Γκρεγκ Μπράουν είχε 12 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο ΚιΣόν Φίζελ 15 πόντους.

Από τον Ηρακλή ο οποίος ήταν πολύ ανταγωνιστικός μέχρι το 35’ και έβαλε δύσκολα στην Ένωση, καλύτερος παίκτης ήταν ο Δημήτρης Μωραΐτης με 27 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 54-55,79-72, 100-87