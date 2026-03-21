Το Περιστέρι νίκησε με 75-70 τον ΠΑΟΚ για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και είναι στην 4η θέση, βάζοντας δύσκολα πλέον στους «ασπρόμαυρους» που έχασαν έδαφος στη βαθμολογία.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέβηκε στο 11-9, ενώ ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στο 11-7, έχοντας σε εκκρεμότητα το ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής με τον Άρη. Η νίκη κράτησε το Περιστέρι στην 4η θέση της κατάταξης, ανοίγοντας τη διαφορά από τον ΠΑΟΚ στην κούρσα για τα πλέι οφ.

Οι νικητές είχαν κορυφαίο τον Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν με νταμπλ νταμπλ (12 πόντοι, 13 ριμπάουντ). Ο Σι Τζέι Χάρις πρόσθεσε 15 πόντους και 4 ασίστ, ενώ ο Άλβαρο Κάρντενας συνεισέφερε σε όλα τα στατιστικά με 7 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Από πλευράς ΠΑΟΚ, που είδε τον Κλίβελαντ Μέλβιν να τραυματίζεται, ξεχώρισε ο Μπριν Ταϊρί με 18 πόντους και 7 ασίστ, αλλά αστόχησε σε κρίσιμο τρίποντο στο φινάλε, ενώ οι Πάτρικ Μπέβερλι και Μπεν Μουρ σημείωσαν από 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 32-39, 58-52, 75-70

Περιστέρι (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 7, Κάρντενας 7 (1), Βαν Τούμπεργκεν 12, Κακλαμανάκης 5, Γιάνκοβιτς 3, Πετράκης 2, Πέιν 9, Μουράτος, Χάρις 15 (2), Παπαδάκης 8 (2), Κάριους 7.

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Άλεν 5, Ταϊρί 18 (2), Περσίδης, Μπέβερλι 12 (1), Μουρ 12, Μέλβιν 10 (2), Σλαφτσάκης, Ιατρίδης 5 (1), Φίλλιος, Ντιμσά 8 (2).