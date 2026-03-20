Η αστυνομία συνέλαβε δύο οπαδούς του Παναθηναϊκός, οι οποίοι παραβίασαν τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εισόδου σε αγώνες και βρέθηκαν στο ΟΑΚΑτά της αναμέτρησης του Τριφυλλιού με τη Ρέιντζερς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, κάτι που ήταν ρητά απαγορευμένο.

Η είσοδός τους στο γήπεδο πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή δύο υπαλλήλων του ΟΑΚΑ, οι οποίοι ξεκλείδωσαν τις πύλες και επέτρεψαν σε περίπου 50 οπαδούς να εισέλθουν χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους και επικύρωση εισιτηρίων.

Ο ένας εκ των συλληφθέντων εντοπίστηκε από την αστυνομία το απόγευμα της Τετάρτης (18/3), ενώ ο δεύτερος είχε συλληφθεί αρχικά στις 25 Ιανουαρίου στην Κόρινθο. Και οι δύο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και κρατούνται προσωρινά.