Πριν από λίγες ημέρες, η Θέλτα έκανε δημόσια έκκληση στην Μαντόνα με ανοιχτή επιστολή για να μάθει πού βρίσκεται η φανέλα της ομάδας, που η βασίλισσα της ποπ είχε φορέσει σε συναυλία που είχε δώσει στο «Μπαλαΐδος» το καλοκαίρι του 1990, στο πλαίσιο περιοδείας της στην Ευρώπη.
Τότε η Μαντόνα είχε εμφανιστεί στην σκηνή με την γαλάζια φανέλα της ομάδας του Βίγκο με το Νο5 στην πλάτη.
Η Μαντόνα ανταποκρίθηκε στο μήνυμα της ισπανικής ομάδας και απάντησε μέσω ανάρτησής της στο Χ πως έχει ακόμη τη φανέλα και την φοράει!
«Αυτή η φανέλα κρέμεται στο αρχείο μου. Τη φοράω και αντιπροσωπεύω νοητά την ομάδα σας», έγραψε η βασίλισσα της ποπ.
This shirt is hanging in my archives! I am wearing and representing your team in spirit!!♥️ https://t.co/JRwzDJQ9Ty— Madonna (@Madonna) March 7, 2026