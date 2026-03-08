Πριν από λίγες ημέρες, η Θέλτα έκανε δημόσια έκκληση στην Μαντόνα με ανοιχτή επιστολή για να μάθει πού βρίσκεται η φανέλα της ομάδας, που η βασίλισσα της ποπ είχε φορέσει σε συναυλία που είχε δώσει στο «Μπαλαΐδος» το καλοκαίρι του 1990, στο πλαίσιο περιοδείας της στην Ευρώπη.

Τότε η Μαντόνα είχε εμφανιστεί στην σκηνή με την γαλάζια φανέλα της ομάδας του Βίγκο με το Νο5 στην πλάτη.

Η Μαντόνα ανταποκρίθηκε στο μήνυμα της ισπανικής ομάδας και απάντησε μέσω ανάρτησής της στο Χ πως έχει ακόμη τη φανέλα και την φοράει!

«Αυτή η φανέλα κρέμεται στο αρχείο μου. Τη φοράω και αντιπροσωπεύω νοητά την ομάδα σας», έγραψε η βασίλισσα της ποπ.