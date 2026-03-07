Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 1-0 επί της ΑΕΛ και περιμένει να δει ποιος θα χάσει βαθμούς στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ της Κυριακής (8/3), με τον Ηλία Κυριακίδη να τονίζει πως είναι ένα σημαντικό τρίποντο αλλά δεν υπάρχει χρόνος για πανηγυρισμούς.

Με τον Μάρκο Νίκολιτς να είναι τιμωρημένος μετά την κόκκινη κάρτα που είδε στον Βόλο και να μη βρίσκεται στον πάγκο της Ένωσης, ήταν ο Κυριακίδης αυτός που έκανε δηλώσεις στην Cosmote TV μετά τη λήξη του αγώνα.

«Στο ποδόσφαιρο πρέπει να ασχολούμαστε με γεγονότα, όχι υποθετικά. Κανείς δεν θα σταθεί σε ένα χαμένο πέναλτι ή ευκαιρία. Μας ενδιαφέρει κόντρα σε πολυπρόσωπες άμυνες να παίζουμε με υπομονή και επιμονή», είπε αρχικά ο συνεργάτης του προπονητή της ΑΕΚ και συνέχισε.

«Δεν τα είχαμε σε υψηλό βαθμό, αλλά κάναμε σημαντική νίκη. Ακολουθεί σημαντικό παιχνίδι στην Ευρώπη, άρα από απόψε δεν έχουμε κάποιο χρόνο για πανηγυρισμούς».