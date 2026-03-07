Ο Ολυμπιακός πήρε την 11η συνεχόμενη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Euroleague και μία μέρα μετά η ΚΑΕ ανέβασε στο κανάλι της στο Youtube το βίντεο με όσα κατέγραψε η παρακάμερα στο ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι, είδαν τους «πράσινους» να προσπερνούν στην τρίτη περίοδο, αντέδρασαν όμως καλά, πήραν ξανά το προβάδισμα και τελικά πήραν και τη νίκη.

Αυτή είναι η 11η συνεχόμενη για τον Ολυμπιακό κόντρα στον αιώνιο αντίπαλό του στο πλαίσιο της Euroleague και έκανε ακόμη ένα βήμα για την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος της έδρας στα play off, με τον Παναθηναϊκό, από την άλλη πλευρά, να πέφτει στη 10η θέση.

Όπως και να έχει, ήταν ένα ντέρμπι με ένταση από την αρχή ως το τέλος του και αυτό φαίνεται και από το βίντεο που ανέβασε η ερυθρόλευκη ΚΑΕ στο Youtube.