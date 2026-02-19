Η Αστυνομία της Ισπανίας προχώρησε στη σύλληψη 55χρονου προπονητή ποδοσφαίρου ακαδημιών στη Μάλαγα, ο οποίος κατηγορείται για τρία σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία γονέων, οι οποίοι εντόπισαν στο κινητό του παιδιού τους συνομιλίες στο WhatsApp με τον τεχνικό, σε ύφος που -σύμφωνα με την αστυνομία- «ξεπερνούσε τη συνήθη αθλητική σχέση».

Κατά την έρευνα του Τμήματος Ανηλίκων (Grume) της Επαρχιακής Αστυνομικής Διεύθυνσης της Μάλαγα, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθέντας φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά δύο ανήλικους παίκτες της ίδιας ομάδας, ενώ σε τρίτο παιδί φέρεται να έδειξε πορνογραφικό υλικό (αδίκημα σεξουαλικής πρόκλησης). Σύμφωνα με τις αρχές, ο 55χρονος είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη των παιδιών προσφέροντάς τους δώρα.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικοί προχωρούν σε ανάλυση του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου από ειδικούς της Διεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογίας, ενώ εξετάζονται και οι συσκευές των ανηλίκων, που παραδόθηκαν οικειοθελώς από τις οικογένειές τους. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαστικής αρχής. Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα θύματα.

Ο σύλλογος Club Deportivo Conejito de Málaga, όπου εργαζόταν ο προπονητής, ανακοίνωσε ότι δεν είχε προηγούμενη γνώση των καταγγελιών. Σε επίσημη δήλωση, ανέφερε πως θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και εξέφρασε τη στήριξή του στις οικογένειες και τους παίκτες που επηρεάστηκαν.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά παρόμοιων υποθέσεων στην Ισπανία τα τελευταία χρόνια. Μόλις στις 11 Φεβρουαρίου συνελήφθη προπονητής ακαδημιών της Τεράσα για παρόμοιες κατηγορίες, ενώ πρόσφατα δικαστήρια σε άλλες περιοχές της χώρας επέβαλαν βαριές ποινές σε προπονητές για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος ανηλίκων. Η υπόθεση στη Μάλαγα παραμένει ανοιχτή και υπό δικαστική διερεύνηση.