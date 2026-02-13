Εντυπωσιακή και κυριαρχική η Ατλέτικο Μαδρίτης, διέλυσε με 4-0 την Μπαρτσελόνα στη Μαδρίτη, στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey, βάζοντας ισχυρές βάσεις πρόκρισης.

Πέρα από την αγωνιστική ανωτερότητα των «ροχιμπλάνκος», η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από έντονες διαμαρτυρίες των Καταλανών για τη διαιτησία του Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ Μουνουέρα και κυρίως για τη δυσλειτουργία του ημιαυτόματου οφσάιντ. Στο εσωτερικό της Μπαρτσελόνα επικρατεί αναβρασμός, με τη διοίκηση να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επίσημης προσφυγής στην Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF).

Ο τεχνικός των «μπλαουγκράνα», Χάνσι Φλικ, στάθηκε ιδιαίτερα σε δύο φάσεις με τον Τζουλιάνο Σιμεόνε, υποστηρίζοντας πως όφειλε να έχει τιμωρηθεί από νωρίς με κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Αλεχάντρο Μπάλντε, ενώ στο δεύτερο μέρος απέφυγε – κατά την άποψή του – ακόμα και την αποβολή για νέο σκληρό φάουλ.

🖥️💥 Análisis al milímetro del gol anulado a Cubarsí.



👉🏻 En el momento del toque del balón en Lewandowski, el defensor catalán está ligeramente adelantado.



✅ 𝗘𝗦 𝗙𝗨𝗘𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗢.



▪️ Mucho mérito de los árbitros del VAR tras un nuevo fallo del SAOT. pic.twitter.com/E7mIPc17EP — Archivo VAR (@ArchivoVAR) February 12, 2026

Η φάση που προκάλεσε τη μεγαλύτερη ένταση ήταν το γκολ του Πάου Κουμπαρσί στο 52ο λεπτό, το οποίο θα διαμόρφωνε το 4-1 αλλά ακυρώθηκε μετά από πολύλεπτο έλεγχο. Χρειάστηκαν περίπου επτά λεπτά για να ληφθεί η τελική απόφαση, γεγονός που εξόργισε την καταλανική πλευρά, καθώς – όπως υποστηρίζει – δεν δόθηκαν σαφείς εξηγήσεις εντός αγωνιστικού χώρου.

Η Τεχνική Επιτροπή Διαιτητών έκανε λόγο για τεχνικό πρόβλημα στη μοντελοποίηση των παικτών λόγω συνωστισμού στην περιοχή, με αποτέλεσμα το VAR να προχωρήσει σε χειροκίνητη χάραξη γραμμών οφσάιντ. Παρά τις διευκρινίσεις, η Μπαρτσελόνα δεν ικανοποιήθηκε και αναμένεται να τοποθετηθεί επίσημα για τα επόμενα βήματά της.