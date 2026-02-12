Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι ο Κέντρικ Ναν είναι 100% έτοιμος για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή (12/2) και δεν έκανε κάποιο σχόλιο για τη μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, λέγοντας πως είναι συγκεντρωμένος στον αγώνα.

Οι τελευταίες μέρες ήταν πολύ δύσκολες για τον προπονητή των «πράσινων» λόγω του θανάτου της μητέρας του, επέστρεψε όμως στην Αθήνα και έδωσε κανονικά το παρών στην τελευταία προπόνηση πριν το ματς με τη Φενέρ για την 28η αγωνιστική της Euroleague, κάνοντας και τις καθιερωμένες δηλώσεις.

«Αρχικά ευχαριστώ για τα συλλυπητήρια, όλους τους συλλόγους για τα μηνύματα που μου έστειλαν, ήταν μία δύσκολη στιγμή για μένα, αλλά φυσικά τώρα είναι η ώρα να συγκεντρωθούμε. Αυτές τι δύο μέρες δουλέψαμε πολύ καλά, έχουμε πολύ καλό επιτελείο και ξέρω πως έγινε πολύ καλή δουλειά. Θα είναι πολύ σκληρό, πολύ δύσκολο παιχνίδι, ακόμα και αν τους κερδίσαμε στον πρώτο γύρο στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι τώρα είναι η καλύτερη ομάδα. Πρέπει να παίξουμε επιθετικά, στην καταπληκτική ατμόσφαιρα που θα κάνουν οι οπαδοί μας είμαι σίγουρος πως οι παίκτες μου θα βρουν τον τρόπο να κερδίσουν το παιχνίδι.

Είμαστε επαγγελματίες, φυσικά είμαι κουρασμένος αλλά σήμερα θα ξεκουραστώ και αύριο θα είμαι συγκεντρωμένος για να κερδίσουμε το παιχνίδι», είπε αρχικά ο Αταμάν και συνέχισε.

«Είμαστε καλή ομάδα, έχουμε μεγάλο ρόστερ, κατά τη διάρκεια της σεζόν είχαμε προβλήματα τραυματισμού, 3-4 εβδομάδες παίξαμε χωρίς σέντερ. Χάσαμε τρία παιχνίδια στη σειρά από ομάδες που δεν είναι σε καλή θέση στη βαθμολογία, αλλά παίζαμε χωρίς τον Ναν. Ο παίκτης που είναι ο καλύτερος σκόρερ και MVP είναι πολύ σημαντικός στο σύστημα. Αύριο θα είμαστε στο 100% και θα παλέψουμε για να νικήσουμε κόντρα σε μία πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Φενέρμπαχτσε».

Σε ερώτηση για την ετοιμότητα του Ναν, ο προπονητής του Παναθηναϊκού είπε πως «ο Κέντρικ Ναν είναι 100% έτοιμος. Έχει χάσει παιχνίδια, αλλά είναι έμπειρος και πιστεύω ότι μπορεί να παίξει 25-30 λεπτά», ενώ όταν του ζητήθηκε ένα σχόλιο για τη μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις, απάντησε: «Τώρα σκέφτομαι το ματς με τη Φενέρμπαχτσε, δεν σκέφτομαι καμία μεταγραφή, αύριο έχουμε μεγάλο παιχνίδι, αν κερδίσουμε θα βελτιώσουμε τη θέση μας στη βαθμολογία και είμαι συγκεντρωμένος μόνος στο παιχνίδι».

Τέλος, αναφέρθηκε και στην αγάπη που του δείχνουν πάντα οι οπαδοί του «τριφυλλιού», λέγοντας: «Στα τρία χρόνια που δουλεύω εδώ παίρνω αγάπη από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Αγαπούν τον Παναθηναϊκό. Τώρα παλεύουμε για να τον κρατήσουμε σε υψηλή θέση στη EuroLeague».