Την πρόκριση για τους «16» του τουρνουά ATP 500 στο Ρότερνταμ πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς νικώντας με 2-0 σετ τον Άρθουρ Ρίντερκνεχ και επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Μπότικ Φαν Ντε Τσάντσουλπ.

Ο Έλληνας τενίστας πήγε στην Ολλανδία με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τις νίκες του στο Davis Cup για λογαριασμό της Εθνικής ομάδας και έκανε αυτό που έπρεπε κόντρα στον Γάλλο, ο οποίος είναι στο Νο28 της παγκόσμιας κατάταξης.

Το πρώτο σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Τσιτσιπά να είναι πιο ψύχραιμος και να φτάνει στο 7-5, ενώ στο δεύτερο τα πράγματα ήταν πιο εύκολα, όπως δείχνει και το 6-3. Έτσι, έγινε το 2-0 και ο Έλληνας τενίστας πήρε την πρόκριση για τους «16».

Εκεί, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ολλανδό Φαν Ντε Τσάντσουλπ που βρίσκεται στο Νο65 της παγκόσμιας κατάταξης, με την παράδοση να είναι υπέρ του Στέφανου καθώς έχει δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις τους.

Τα σετ: 7-5, 6-3