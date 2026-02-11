Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συγκαταλέγεται στα πιο «καυτά» ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για την ηλικία του. Μπάγερν Μονάχου, Νάπολι, Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Τσέλσι φέρονται να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του. Παράλληλα, Λίβερπουλ, Έβερτον, Νιούκαστλ και Λεβερκούζεν έχουν επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας την υψηλή εκτίμηση που υπάρχει για τον νεαρό άσο της Γκενκ σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ενδέχεται να αποτελέσει το επόμενο μεγάλο μεταγραφικό «χτύπημα» της βελγικής ομάδας το προσεχές καλοκαίρι. Ο CEO της Γκενκ, Λουκ Χούιμπεργκς, αναφέρθηκε ανοιχτά στο ενδεχόμενο αποχώρησής του, ξεκαθαρίζοντας πως μια πιθανή πώληση δεν θα σχετίζεται με οικονομική ανάγκη. «Αν πουλήσουμε τον Καρέτσα το καλοκαίρι, δεν θα είναι για να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά στη “Het Laatste Nieuws”. «Θα γίνει μόνο αν θεωρήσουμε ότι έχει φτάσει στο ανώτατο επίπεδο εξέλιξής του εδώ, τόσο αγωνιστικά όσο και ως επένδυση».

Το ενδιαφέρον για τον 19χρονο είναι έντονο, ωστόσο απομένει να φανεί αν και ποια πρόταση θα κατατεθεί. Ο Καρέτσας έχει συμβόλαιο έως το 2029, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, εκτιμάται στα 28 εκατομμύρια ευρώ.