Η Μαρία Σάκκαρη πήρε την πρόκριση για τους «16» του Qatar Open αποκλείοντας την Τζάσμιν Παολίνι και στις δηλώσεις της τόνισε πως «είναι μία νίκη-δήλωση», δείχνοντας αισιόδοξη για τη συνέχεια.

Η Ιταλία τενίστρια, η οποία είναι στο Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης, η Ελληνίδα όμως, η οποία είναι Νο52, κατάφερε να κάνει την έκπληξη και να πάρει τη νίκη και κατ’ επέκταση την πρόκριση για τους «16» του τουρνουά της Ντόχα.

«Στόχος μου ήταν να μην αφήσω χώρο στην Παολίνι να αναπνεύσει. Είναι μία νίκη-δήλωση», τόνισε αρχικά η Σάκκαρη που θα βρει πλέον απέναντί της τη Βαρβάρα Γκράτσεβα που είναι στο Νο73 της παγκόσμιας κατάταξης και συνέχισε.

«Έπρεπε να εμπιστευτώ τη διαδικασία, αναγνωρίζοντας ότι το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν εύκολο λόγω της πτώσης μου στην κατάταξη. Πλέον νιώθω τα κομμάτια του παιχνιδιού μου να ενώνονται ξανά. Η συνεργασία με τον Τομ Χιλ με βοηθά να ανακτήσω την αυτοπεποίθησή μου, καθώς γνωρίζει το παιχνίδι μου καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον».