Η Μαρία Σάκκαρη πέτυχε μια από τις πιο πειστικές εμφανίσεις της μέσα στο 2026 και πήρε σπουδαία πρόκριση στη Ντόχα. Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο52 στον κόσμο, επικράτησε με 2-0 σετ (6-4, 6-2) της Τζασμίν Παολίνι (Νο8) και εξασφάλισε θέση στη φάση των «16» του τουρνουά WTA 1000.

Παρά το γεγονός ότι η Ιταλίδα μπήκε στο ματς ως το θεωρητικό φαβορί, η Σάκκαρη παρουσιάστηκε απόλυτα έτοιμη, με καθαρό πλάνο και υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης. Έλεγξε τον ρυθμό από νωρίς, εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της και με τέσσερα break συνολικά έφτασε σε μια δίκαιη νίκη, δείχνοντας πως αφήνει πίσω της τη δύσκολη περσινή σεζόν.

Στο πρώτο σετ, οι δύο παίκτριες κράτησαν αρχικά το σερβίς τους, με τη Σάκκαρη να πετυχαίνει το πρώτο break στο τρίτο game. Η Παολίνι αντέδρασε άμεσα, όμως το καθοριστικό σημείο ήρθε στο 9ο game, όταν η Ελληνίδα «έσπασε» ξανά το σερβίς της αντιπάλου της και έκλεισε το σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή της. Πήρε από νωρίς προβάδισμα, προηγήθηκε με 3-1 και στο 7ο game πέτυχε νέο break για το 5-2. Χωρίς να χάσει τον έλεγχο, κράτησε το σερβίς της και ολοκλήρωσε το ματς με 6-2, «σφραγίζοντας» την πρόκριση.

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη της Σάκκαρη σε πέντε αναμετρήσεις απέναντι στην Παολίνι. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Νόσκοβα – Γκράτσεβα.