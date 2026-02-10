Την πρόθεσή του να αγωνιστεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι διεξάγονται στην Ιταλία, φορώντας κράνος με φωτογραφίες αθλητών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με τη Ρωσία, ανακοίνωσε ο σημαιοφόρος της ουκρανικής αποστολής, Βλάντισλαβ Χερασκέβιτς.

Ο Ουκρανός αθλητής του σκέλετον φόρεσε το συγκεκριμένο κράνος στις δοκιμές που έκανε και δηλώνει αποφασισμένος να το φορέσει και στον αγώνα, παρά το γεγονός ότι η ΔΟΕ απαγόρευσε κάτι τέτοιο.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επιτρέπει στον Χερασκέβιτς να φορέσει μαύρο περιβραχιόνιο, όχι όμως και το συγκεκριμένο κράνος, με τον ίδιο όμως να έχει πάρει την απόφασή του. «Το χρησιμοποίησα στις δοκιμές και θα το χρησιμοποιήσω και την ημέρα του αγώνα», ανέφερε σχετικά και μένει να φανεί ποια θα είναι η αντίδραση της ΔΟΕ.