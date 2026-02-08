Πρόβλημα με Σάντσες – Μπενίτεθ

Ντέρμπι σήμερα στο Καραϊσκάκη και προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ο Ράφα Μπενίτεθ άφησε εκτός αποστολής τον Ρενάτο Σάντσες. Για τακτικούς λόγους πιθανότατα, είναι η εκδοχή που δίνουν όλοι, στα αποδυτήρια όμως του Παναθηναϊκού δεν πιστεύουν ότι είναι αυτός ο λόγος. Αυτό που… ψιθυρίζεται είναι πως ο Πορτογάλος χαφ δεν τα πάει και τόσο καλά με τον Ισπανό προπονητή, έχει παράπονα, ενστάσεις για κάποιες επιλογές, είτε αφορούν στα πρόσωπα είτε στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Παράπονα που έγιναν πιο έντονα μετά τον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, οπότε φτάσαμε στον αποκλεισμό του από την αποστολή για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Στο μικροσκόπιο η κάθε κίνηση Λανουά

Στον Ολυμπιακό περιμένουν πώς και πώς το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και έχουν παράλληλα το βλέμμα τους σε κάθε κίνηση του Στεφάν Λανουά. Στον Πειραιά ξέρουν πόσο πολύ θέλει να παραμείνει στη θέση του ο Γάλλος αρχιδιαιτητής, ξέρουν επίσης ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης και ο ΠΑΟΚ στηρίζουν αυτό το ενδεχόμενο, οι ίδιοι όμως έχουν έντονα παράπονα και δεν πρόκειται να συναινέσουν έτσι εύκολα. Θα πρέπει να πάνε όλα τέλεια από εδώ και πέρα, μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Δεν θα πρέπει να υπάρξει ούτε ένα λάθος που θα παίξει ρόλο στη μάχη του τίτλου, για να ηρεμήσουν στον Ολυμπιακό με τον Λανουά, να ρίξουν τους τόνους και να συμφωνήσουν στην παραμονή του.

Μόνο αυτό απέμεινε

Στο άλλο ντέρμπι της ημέρας, ο Άρης υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και ο Μανόλο Χιμένεθ ξέρει πως είναι η τελευταία του ευκαιρία. Η σεζόν για τους «κίτρινους» έχει χαθεί, οπότε αυτό που τους απομένει είναι να… κάνουν ζημιά στον συμπολίτη. Αν δεν συμβεί ούτε αυτό, τότε μάλλον δεν θα υπάρχει νόημα στο να συνεχιστεί η συνεργασία με τον Ισπανό προπονητή, ο οποίος μέχρι και πριν λίγες εβδομάδες ήταν φευγάτος. Τελικά παρέμεινε στη θέση του, τα πράγματα όμως δεν έχουν βελτιωθεί στην ομάδα. Ο Χιμένεθ έχει σοβαρά παράπονα από τη διοίκηση, η οποία με τη σειρά της έχει σοβαρά παράπονα από τον προπονητή. Υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις επομένως για να έρθει η αποτυχία και ήρθε. Το μόνο που θέλουν πλέον στον Άρη είναι μια μεγάλη χαρά στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ποια… συμμαχία;

Τα όσα έγιναν στο ελληνικό ποδόσφαιρο την τελευταία εβδομάδα, εν τω μεταξύ, έβαλαν τέλος και στο σενάριο της… συμμαχίας της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Ήταν ένα σενάριο, «παραμύθι χωρίς δράκο» το χαρακτηρίζουν στη Νέα Φιλαδέλφεια, που έπαιξε μέσα στον Ιανουάριο μετά τις σχετικές κατευθύνσεις που έδωσε στα ΜΜΕ η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά η αλήθεια είναι πως ανάμεσα στους «κιτρινόμαυρους» και τους «ερυθρόλευκους» δεν υπάρχει καμία συμμαχία. Το μόνο κοινό είναι το γεγονός ότι δεν επιθυμούν την παραμονή του Λανουά στη θέση του αρχιδιαιτητή. Ούτε οι μεν, ούτε οι δε. Από αυτό όμως μέχρι να βγαίνουν σύμμαχοι, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Και έγινε ακόμη μεγαλύτερη την τελευταία εβδομάδα.

Το μεγάλο λάθος του Γιαννακόπουλου

Στο μπάσκετ οι οπαδοί του Παναθηναϊκού περιμένουν τη μεταγραφική βόμβα που είχε προαναγγείλει ο Γιαννακόπουλος, ενώ κάποιοι ισχυρίζονται ότι θα γίνουν δύο μεταγραφές. Το ενδεχόμενο να μη γίνει καμία, όμως, το έχουν σκεφτεί; Ή μήπως δεν παίζει αυτό το σενάριο; Στο κάτω-κάτω, σε αντίθεση με τους Αγγελόπουλους, ο Γιαννόπουλος δεν δείχνει τα τελευταία χρόνια να είναι υπέρ των μεταγραφών κατά τη διάρκεια της σεζόν. Όπως λένε πάντως άνθρωποι που είναι στο περιβάλλον των «πράσινων», το μεγάλο λάθος δεν θα είναι το να μην έρθει, αν δεν έρθει, ο Χέιζ-Ντέιβις. Το μεγάλο λάθος ήταν το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν ασχολήθηκε με τον Ταϊρίκ Τζόουνς και τον άφησε να πάει στον Ολυμπιακό.

Βόμβα με Σπανούλη

Στο μπάσκετ, πάντως, είναι αρκετά πιθανό να έχουμε… βόμβα προσεχώς με τον Βασίλη Σπανούλη. Η κατάσταση στη Μονακό έχει φέρει στα όριά του τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος σκέφτεται ακόμη και το να αποχωρήσει και να επιστρέψει στην Ελλάδα, στην οικογένειά του, για να σκεφτεί με ηρεμία το ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του. Προτάσεις, άλλωστε, θα υπάρξουν σίγουρα. Υπάρχει ενδιαφέρον από Ισπανία και ενδέχεται να υπάρξουν κι άλλη προοπτική, πιο συναρπαστική, αναλόγως του πώς θα τελειώσει η σεζόν. Με τη Μονακό να βουλιάζει, ο Σπανούλης θέλει να προστατεύσει το όνομά του και όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά πλέον.