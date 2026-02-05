Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης προστίθεται στη λίστα με τους παίκτες που δεν θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το ματς του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια, την Παρασκευή (6/2), στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, μετά την ήττα στο Ντουμπάι, υποδεχόμενοι τους Ιταλούς και τα προβλήματα δεν λείπουν. Αντιθέτως, προστέθηκε ακόμη ένα μετά την τελευταία προπόνηση.

Ο Λαρεντζάκης υπέστη διάστρεμμα αριστερής ποδοκνημικής και δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι με τη Βίρτους, όπως και οι Κώστας Παπανικολάου, Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις που παραμένουν εκτός δράσης.

Ο Ολυμπιακός, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο, είναι στη 2η θέση της βαθμολογίας με 16-9 ενώ η Μπολόνια είναι στη 12η με 12-14.