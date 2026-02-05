Η σχέση μεταξύ του Ματέου Αλεμάνι και του Ντιέγκο Σιμεόνε έχει φθαρεί έντονα τους τελευταίους μήνες, μόλις τέσσερις μήνες μετά τον διορισμό του πρώτου ως Διευθυντή Ποδοσφαίρου της Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι διαφορές απόψεων, που έχουν εκφραστεί δημόσια αρκετές φορές, έχουν επιβαρύνει τη συνεργασία τους και έχουν θέσει το μέλλον του Αργεντινού τεχνικού υπό αμφισβήτηση, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του ισχύει μέχρι το 2027.

Στη Μαδρίτη ήδη συζητούν την πιθανότητα αλλαγής στον πάγκο, καθώς πολλοί δεν τον βλέπουν στην ομάδα την επόμενη σεζόν για διάφορους λόγους, κυρίως αγωνιστικούς, πέρα από τις διαφωνίες με τον Αλεμάνι. Τα τελευταία αποτελέσματα, μαζί με τη δυστοκία στις πρώτες αγωνιστικές, έχουν δημιουργήσει ένταση στο «Μετροπολιτάνο», με τα βλέμματα να στρέφονται στον έμπειρο προπονητή, που βιώνει ίσως την πιο κρίσιμη φάση των 14 χρόνων του στον σύλλογο. Η ήττα στο Champions League από την Μπόντο και το στραβοπάτημα στη Liga κόντρα στη Λεβάντε έφεραν ξανά στο προσκήνιο αμφιβολίες για την παρουσία του.

Αν τελικά η Ατλέτικο αποφασίσει να αποχωριστεί τον Σιμεόνε, θα πρέπει να του καταβληθεί αποζημίωση για το υπόλοιπο έτος του συμβολαίου του. Ο «Τσόλο» είναι ένας από τους υψηλότερα αμειβόμενους προπονητές παγκοσμίως, με ετήσιο μισθό 13 εκατομμύρια ευρώ, πίσω μόνο από τους Σιμόνε Ιντζάγκι (27 εκατ.), Πεπ Γκουαρδιόλα (22,4 εκατ.), Μικέλ Αρτέτα (18,3 εκατ.) και Ντέιβιντ Μόγιες (14,5 εκατ.). Διαφορετικά, αν ο τεχνικός αποφασίσει να παραιτηθεί λόγω μη επίτευξης των στόχων της σεζόν, θα μπορούσε να παραχωρήσει το υπόλοιπο ποσό.

Η αντικατάσταση του Σιμεόνε θα είναι δύσκολη, καθώς πρόκειται για έναν προπονητή που ταιριάζει απόλυτα με την ιδιοσυγκρασία της Ατλέτικο. Ο Τσόλο είναι θρύλος του συλλόγου, τόσο από την εποχή του ως παίκτης, και η αντικατάστασή του θα σήμαινε ριζική αλλαγή φιλοσοφίας, εντός και εκτός γηπέδου.

Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αλεμάνι εργάζεται ήδη σε ένα πιθανό αντικαταστάτη, με πρώτο στόχο τον Αντονι Ιράολα. Ο Βάσκος είναι στο στόχαστρο αρκετών ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της Αθλέτικ Μπιλμπάο, αλλά έχει μεγάλο κύρος στην Αγγλία και επιθυμία να συνεχίσει στην Premier League.

Ταυτόχρονα, το επενδυτικό κεφάλαιο Apollo, βασικός μέτοχος της Ατλέτικο, που ήρθε στο «Μετροπολιτάνο» τον Νοέμβριο με στόχο να κάνει τον σύλλογο παγκόσμια μάρκα, έχει επενδύσει περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ καλοκαιρινής και χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, ποσό πολύ υψηλότερο από τις δαπάνες των Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.