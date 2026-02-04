Υπάρχει ακόμα πιθανότητα ο Ολυμπιακός να προχωρήσει και σε άλλες προσθήκες πλην αυτές των Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον.

Στις τάξεις των Πειραιωτών – όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες – παραμένει η κινητικότητα για έξτρα κινήσεις. Ήδη – ως γνωστόν – ο Ολυμπιακός έχει κλείσει τους Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον (για την επίθεσή του) αλλά εξακολουθεί να έχει τα ραντάρ του ανοιχτά στην αγορά κυρίως για στόπερ και χαφ και λιγότερο για έναν ακόμα τερματοφύλακα.

Οι ώρες βέβαια περνούν οπότε οι όποιες επόμενες ενέργειες των ανθρώπων των Ερυθρόλευκων αναμένονται εντός του επόμενου 24ωρου εφόσον θα είναι η στόχευση η ευρωπαϊκή λίστα (για την 3η εκ των 3 αλλαγών που δικαιούνται). Αλλιώς θα έχουν περιθώριο έως και τις 6 Φλεβάρη.