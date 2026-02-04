Ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε απέναντι στην Κηφισιά, επικρατώντας με 3-0 σε ένα ματς που αποδείχθηκε πιο βατό απ’ όσο ίσως έδειχνε αρχικά, παρότι παρατάχθηκε με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα. Με το τρίποντο αυτό, οι «πράσινοι» επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, έφτασαν τους 29 βαθμούς και παραμένουν στο -9 από τον 4ο Λεβαδειακό, έχοντας ωστόσο παιχνίδι λιγότερο, ενώ διατηρούν απόσταση +4 από τον 6ο Άρη. Παράλληλα, το Κύπελλο συνιστά έναν μεγάλο αλλά και απόλυτα ρεαλιστικό στόχο για τον Παναθηναϊκό για την απευθείας εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου για το Europa League. Προέκυψε νέο ζήτημα με τον Τουμπά (στόπερ), ενώ εκτός παραμένουν οι Πελίστρι (εξτρέμ), Τσιριβέγια (χαφ), Τζούριτσιτς (εξτρέμ), Κώτσιρας (δεξί μπακ) και Ντέσερς (επιθετικός). Μέσα τα νέα αποκτήματα Σισοκό και Ερνάντεθ.

Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά περιβάλλον, ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε σοβαρός και επιβλητικός, επικρατώντας με 4-1 του Πανσερραϊκού. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου «καθάρισε» το ματς από το πρώτο μισάωρο. Αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη των «ασπρόμαυρων» στο πρωτάθλημα, που τους έφερε στους 44 βαθμούς. Εκμεταλλευόμενοι την ισοπαλία στο ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός, μείωσαν τη διαφορά από την κορυφή στον έναν βαθμό. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να σκοράρει με συνέπεια, διαθέτοντας τη δεύτερη πιο παραγωγική επίθεση πίσω από τον Λεβαδειακό.

Σημαντική απώλεια ο Κωνσταντέλιας (μεσοεπιθετικός), ο οποίος υπέστη μυϊκό τραυματισμό.