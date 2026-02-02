Από την ΕΠΟ έγιναν γνωστοί οι διαιτητές που όρισε η ΚΕΔ για τους δύο ημιτελικούς του θεσμού του Κυπέλου Ελλάδος.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών που έκανε η ΚΕΔ για τους δύο πρώτους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδος, που θα γίνουν την Τετάρτη (04/02). Στο μεγάλο ματς εκείνης της ημέρας, που θα αρχίσει στις 20:30, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο ορίστηκε ο Άγγελος Ευαγγέλου ενώ το ματς του ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό που θα ξεκινήσει νωρίτερα (17:00) στο Παγκρήτιο θα διευθύνει ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας όρισε ξένο VAR μόνο στον ημιτελικό των «Πρασίνων» με τον «Δικέφαλο του βορρά». Πρόκειται για τον 48χρονο Κροάτη Ιβάν Μπέμπεκ. Φέτος είχε τη θέση αυτή στα ματς του Ολυμπιακού στο Champions League με την Άρσεναλ και την Μπαρτσελόνα που ο πειραϊκός σύλλογος γνώρισε ισάριθμες ήττες με 2-0 και 6-1.

Αναλυτικά οι διαιτητές που ορίστηκαν στους ημιτελικούς

ΟΦΗ – Λεβαδειακός (17:00), Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης, Βοηθοί: Κωσταράς και Κόλλιας, Τέταρτος: Σιδηρόπουλος, VAR: Κουμπαράκης και Παπαπέτρου

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (20:30), Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου, Βοηθοί: Φωτόπουλος και Καραγκιζόπουλος, Τέταρτος: Βεργέτης, VAR: Μπέμπεκ και Ζέμπετς