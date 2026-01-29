Ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει ποια εκ των Αταλάντα ή Λεβερκούζεν θα αντιμετωπίσει με στόχο την πρόκριση στους «16» του Champions League και ο υπερυπολογιστής της Opta έκανε τη σχετική ανάλυση.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί του Άγιαξ και περιμένουν την κλήρωση της Παρασκευής (30/1) για να μάθουν αν θα βρουν απέναντί τους την Αταλάντα ή τη Λεβερκούζεν, την οποία νίκησαν την περασμένη εβδομάδα στο Καραϊσκάκη.

Μία από αυτές τις δύο ομάδες θα είναι η αντίπαλός του Ολυμπιακού στα πλέι οφ για την πρόκριση στους «16» και σύμφωνα με την Opta έχει 41,92% πιθανότητες να βρεθεί εκεί. Συνεχίζοντας, οι νταμπλούχοι έχουν 5,6% για να προκριθούν στους προημιτελικούς, 1,47% για να βρεθούν στον ημιτελικό, 0,41% για παρουσία στον τελικό και 0,13% για κατάκτηση του τροπαίου.

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta, μετά τις αναλύσεις και τις προσομοιώσεις που έκανε, το πρώτο φαβορί στο φετινό Champions League είναι η Άρσεναλ με 29,84%, δεύτερο η Μπάγερν Μονάχου με 14,90% και ακολουθεί η Λίβερπουλ με 8,95%.