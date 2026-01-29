Ο Ολυμπιακός θα περιμένει τώρα την κλήρωση των Play Offs του Champions League, που είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιανουαρίου στη Νιόν της Ελβετίας.

Η League phase του Champions League έλαβε τέλος με το πέρας της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής, με 24 ομάδες να προχωρούν στα νοκ άουτ της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός ως 18ος θα είναι μέσα σε αυτές τις ομάδες.

Η πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας προκρίθηκε απευθείας στη φάση των «16», όμως όσες ομάδες τερμάτισαν μεταξύ των θέσεων 9-24 προχώρησαν στην ενδιάμεση φάση των Play Offs. Εκεί όπου θα βρεθεί και ο Ολυμπιακός, που περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στην κλήρωση των Play Offs που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 το μεσημέρι, στη Νιόν της Ελβετίας. Όλα αυτά δύο 24ωρα πριν το σπουδαίο εκτός έδρας ντέρμπι του με την ΑΕΚ στο Πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός στα Play – Offs του Champions League – όπως είναι ήδη γνωστό – θα παίξει είτε με την Αταλάντα είτε με την Λεβερκούζεν. Εάν περάσει στους «16» τότε θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ ή τη Μπάγερν. Το πρώτο ματς θα γίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 17/18 Φλεβάρη και η ρεβάνς στις 24 ή 25 του επόμενου μήνα στο Μπέργκαμο ή το Λεβερκούζεν.