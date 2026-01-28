Οι οπαδοί του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο Άμστερνταμ για το μεγάλο παιχνίδι με τον Άγιαξ στο Champions League έστειλαν το δικό τους μήνυμα για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών τους, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει μαζικά στο Άμστερνταμ για το ματς με τον «Αίαντα» και έχουν κάνει από νωρίς αισθητή την παρουσία τους στους δρόμους της πόλης.

Με συνεχή συνθήματα, οι φίλοι του Ολυμπιακού μετράνε αντίστροφα για την ώρα που θα πάρουν θέση στις εξέδρες του γηπέδου του Άγιαξ, παράλληλα όμως έχουν στο μυαλό τους και αυτό έγινε στη Ρουμανία την Τρίτη (27/1).

Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που είχε ως απολογισμό επτά νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ έχει επισκιάσει τα πάντα και οι οπαδοί των Πειραιωτών έστειλαν το μήνυμά τους με πανό που έχουν στο Άμστερνταμ και στο οποίο έγραψαν το εξής: «Πετάξε ψηλά αετόπουλα».