Έτοιμος να ταξιδέψει στην Ελλάδα είναι ο μάνατζερ του Αντρέ Λουίζ, όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στα social media, για να επιβεβαιωθεί έτσι ότι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό.

Ο 23χρονος εξτρέμ της Ρίο Άβε ήταν στόχος της Μπενφίκα, οι συζητήσεις όμως ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν προχώρησαν και ο δρόμος για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι επίσης ενδιαφέρονται, άνοιξε.

Οι πληροφορίες τις τελευταίες μέρες κάνουν λόγο για επικείμενη συμφωνία και αυτό φαίνεται πως το επιβεβαιώνει και ο μάνατζερ του, ο οποίος ανέβασε story στα social media με φωτογραφία του από το αεροδρόμιο και γράφει: «Φύγαμε για Ελλάδα. Μερικές φορές πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα μόνος σου, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να γίνουν».

Η ανάρτηση του Αντρέ Σόι ουσιαστικά αποτελεί προαναγγελία για τη μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ στον Ολυμπιακό, ο οποίος στη συνέχεια θα κινηθεί και για την απόκτηση χαφ, στόπερ και ίσως αριστερού μπακ.