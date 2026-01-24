Πολύ κοντά στον Αντρέ Λουίζ

Επιστροφή στο πρωτάθλημα σήμερα για τον Ολυμπιακό που υποδέχεται τον Βόλο και άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της πρώτης μεταγραφής. Ο Αντρέ Λουίζ δεν θα πάει στη Μπενφίκα και έχει ανοίξει ο δρόμος για να έρθει στην Ελλάδα και να φορέσει τα ερυθρόλευκα, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει ανάψει από την προηγούμενη εβδομάδα το πράσινο φως. Ο αγώνας με τη Λεβερκούζεν βέβαια ήταν η απόλυτη προτεραιότητα στον Πειραιά, τώρα όμως μπορούν να ασχοληθούν… ελεύθερα με τις μεταγραφές και ο Αντρέ Λουίζ είναι όλο και πιο κοντά για να ενισχύσει την ομάδα στα άκρα της επίθεσης.

Όλα για το ευρωπαϊκό

Μεταγραφή πάντως έκανε ήδη ο μπασκετικός Ολυμπιακός, μία ακόμη, για να επιβεβαιωθεί ότι Αγγελόπουλοι και Μπαρτζώκας τα παίζουν όλα για όλα φέτος. Το τι θα δώσει ο Τζόσεφ και αν θα κάνει τη διαφορά, θα το δούμε στο παρκέ. Το γεγονός, πάντως, ότι ο Ολυμπιακός… κάθε λίγο και λιγάκι κάνει μεταγραφές, είτε για την περιφέρεια είτε στους ψηλούς, δείχνει ότι στον Πειραιά θέλουν όσο τίποτα άλλο το ευρωπαϊκό. Να το σηκώσουν στο ΟΑΚΑ. Η φετινή σεζόν μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω και από ιστορική και στο λιμάνι θα τα παίξουν όλα για όλα τους επόμενους μήνες.

Καμπανάκι για Νιλικίνα

Η άφιξη του Τζόσεφ βέβαια μπορεί να φέρει και αποχώρηση από τον Ολυμπιακό και η καμπάνα χτυπάει για τον Νιλικίνα. Ο Γάλλος δεν είναι παίκτης που μπορεί να σταθεί με συνέπεια σε αυτό το επίπεδο ενώ και το γεγονός ότι συχνά-πυκνά απουσιάζει από αγώνες έχουν ως συνέπεια να έχει έρθει σε δύσκολη θέση. Η απόκτηση του Μόρις αρχικά και τώρα αυτή του Τζόσεφ αποτελούν μήνυμα για τον Νιλικίνα, η θέση του οποίου στην ομάδα του Μπαρτζώκα μόνο σίγουρη δεν είναι αυτή τη στιγμή. Ο προπονητής είναι αυτός που θα πάρει την τελική απόφαση και είναι αρκετά πιθανή μια νέα αλλαγή στο ρόστερ.

Ηγέτης της ΑΕΚ

Αίσθηση προκάλεσε η κίνηση του Ηλιόπουλου να αναλάβει όλα τα έξοδα της ομάδας χάντμπολ της ΑΕΚ μέχρι και το τέλος της σεζόν. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που δείχνει ότι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ βλέπει τον σύλλογο σαν οικογένεια και ο ίδιος έχει διάθεση να γίνει ο… πατερούλης της. Όταν ο Μελισσανίδης είχε ανακοινώσει την πώληση των μετοχών της ΠΑΕ στον Ηλιόπουλο ήταν αρκετοί αυτοί που είχαν αναρωτηθεί για το ποιος είναι και τι σχέση έχει με την Ένωση, σύντομα όμως ο νέος ιδιοκτήτης… ψήθηκε με τον σύλλογο σε όλα τα επίπεδα και η σωτήρια κίνησή του για το χάντμπολ τού δίνει κι άλλους πόντους.

Σφαιρόπουλος ο μεγάλος στόχος

Στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, όπως έχω σημειώσει, είναι αρκετοί αυτοί που προσπαθούν να πείσουν τον Μυστακίδη να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, να τελειώσει τον Ζντοβτς. Δεν είναι και τόσο εύκολο να γίνει αυτό άμεσα, κυρίως επειδή δεν υπάρχουν μεγάλοι προπονητές που να είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν την ομάδα κατά τη διάρκεια της σεζόν. Για το καλοκαίρι όμως τα δεδομένα αλλάζουν και ο Μυστακίδης ξέρει πως αν θέλει να στείλει ένα δυνατό μήνυμα σε όλους, θα πρέπει να αρχίσει με την πρόσληψη νέου προπονητή. Και το όνομα που ψιθυρίζουν στη Θεσσαλονίκη είναι αυτό του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Εύκολο; Όχι, αλλά ο Μυστακίδης με την οικονομική επιφάνειά του δεν είναι για τα εύκολα.

Φαβορί για Καρέτσα

Νέα δημοσιεύματα υπάρχουν στο εξωτερικό για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον χαμό που γίνεται από τις ομάδες που τον έχουν στη λίστα τους. Παρακινδυνευμένο να πει κάποιος πού θα υπογράψει, η Ντόρτμουντ όμως ενδιαφέρεται πραγματικά πάρα πολύ και έχει δείξει μέσα στα χρόνια ότι είναι η κατάλληλη επιλογή για νεαρούς και ανερχόμενους παίκτες. Οι Γερμανοί έχουν ήδη μιλήσει όχι μόνο με τη Γκενκ αλλά και με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, έχουν ενημερωθεί για τα οικονομικά δεδομένα και είναι διατεθειμένοι να δώσουν μέχρι και 35 εκατ. ευρώ στους Βέλγους για να τον αποκτήσουν.