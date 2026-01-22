Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Φερεντσβάρος για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και το σκορ είναι 1-0 μετά το γκολ του Γιουσούφ με πέναλτι στο 62′.

Οι «πράσινοι» στάθηκαν καλά στο πρώτο ημίχρονο και μπήκαν ακόμη καλύτερα στο δεύτερο έχοντας μεγάλες ευκαιρίες για να προηγηθούν, δεν το έκαναν όμως και τελικά αυτοί που σκόραραν ήταν οι Ούγγροι.

Στο 62′, μετά την εξέταση του VAR, οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Πάλμερ-Μπράουν και ο Γιουσούφ ήταν αυτός που ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Λαφόν για το 1-0.