Για την απόκτηση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς της Σλάβεν Μπελούπο φέρεται να ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός, με τα ΜΜΕ της Κροατίας να υποστηρίζουν πως προσφέρει το ποσό των 6,5 εκατ. ευρώ.

Η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο δεν είναι η τελευταία για τους «πράσινους» καθώς θα προσπαθήσουν να ενισχύουν κι άλλο το ρόστερ τους μέχρι το τέλος της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου και ένας από τους στόχους τους είναι ο 20χρονος επιθετικός μέσος της Σλάβεν Μπελούπο.

Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζουν στην Κροατία, όπου αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει το ποσό των 6,5 εκατ. ευρώ για τον Γιάγκουσιτς. Παίκτης που προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Σλάβεν και είναι διεθνής με την εθνική ομάδα Κ21 της Κροατίας, ο Γιάγκουσιτς έχει 8 γκολ και 6 ασίστ σε 20 συμμετοχές τη φετινή σεζόν.

Το συμβόλαιο του νεαρού άσου με τη Σλάβεν Μπελούπο λήγει το 2028 και οι Κροάτες αναφέρουν ότι ο Ράφα Μπενίτεθ επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά και του ανέλυσε το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού, εξηγώντας του ότι θα έχει σημαντικό ρόλο στην ομάδα.

Για τον 20χρονο επιθετικό μέσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ενδιαφέρον υπάρχει και από ομάδες της Γερμανίας και συγκεκριμένα τη Βέρντερ Βρέμης και τη Λειψία αλλά η πρόταση του «τριφυλλιού» είναι καλύτερη.