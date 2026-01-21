Παρελθόν από τον Αστέρα Τρίπολης αποτελεί ο Ντάνι Φερνάντεθ, η αποχώρηση του οποίου κλείδωσε την προσθήκη του Παναγιώτη Δεληγιαννίδη.

Αλλαγές στον Αστέρα Τρίπολης Aktor σε επίπεδο ρόστερ. Ο 28χρονος Ισπανός δεξιός μπακ, Ντάνι Φερνάντεθ, που είχε συμβόλαιο με την ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2027, δεν ικανοποίησε με την απόδοσή του και έτσι αποχώρησε.

Ο Φερνάντεθ να φαίνεται πώς έχει βρει ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα έχει κλείσει στον σύλλογο της Κρίλια Σοβέτοβ. Από την άλλη ο Αστέρας έκλεισε και ολοκλήρωσε την προσθήκη του Παναγιώτη Δεληγιαννίδη, δεξιού μπακ που έπαιζε στην ΑΕΛ.