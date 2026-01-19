Ο Παναγιώτης Ρέτσος έχοντας φορέσει τις φανέλες των Ολυμπιακού και Λεβερκούζεν μίλησε στο επίσημο site του γερμανικού συλλόγου για το ματς.

Ο Έλληνας στόπερ και εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος, έχοντας θητεύσει στην Λεβερκούζεν έχει και πιο καλή εικόνα για αυτήν. Στις δηλώσεις του στο site του συλλόγου από την Γερμανία σχολίασε μεταξύ άλλων για το παιχνίδι και τι περιμένει από αυτό: «Όταν είδα την κλήρωση, αρχικά, είχα ένα περίεργο προαίσθημα ότι θα έπαιζα εναντίον της Λεβερκούζεν. Αλλά τώρα ανυπομονώ πραγματικά για τον αγώνα και θα δω ξανά μερικούς από τους παίκτες και το προσωπικό.

Σίγουρα θα είναι – όπως συμβαίνει συνήθως στο Champions League – μια έντονη και υψηλής ποιότητας μονομαχία. Ξέρω, φυσικά, ότι η Λεβερκούζεν είναι μια δυνατή ομάδα και θα είναι δύσκολο για εμάς. Αλλά και η Λεβερκούζεν θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο – και ένα θορυβώδες γήπεδο! Οι οπαδοί μπορούν οδηγήσουν στο να γίνει ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι».