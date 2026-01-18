Χωρίς τους Μαρκ Φλέκεν και Νέιθαν Τέλα θα αντιμετωπίσει η Λεβερκούζεν τον Ολυμπιακό, την Τρίτη (20/1), για την 7η και προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, μετά τους τραυματισμούς τους στην ήττα από τη Χόφενχαϊμ.

Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν μόνο νίκη για να παραμείνουν ζωντανοί στο κυνήγι μιας θέσης στην πρώτη 24άδα και η κατάσταση στην αντίπαλό τους μόνο καλή δεν είναι.

Η Λεβερκούζεν μετράει δύο συνεχόμενες ήττες στη Bundesliga και το πρόβλημα για τον προπονητή της, Κάσπερ Χιούμλαντ, είναι το γεγονός ότι η ομάδα του δεν χάνει μόνο αγώνες αλλά και παίκτες.

Κόντρα στη Χόφενχαϊμ τραυματίστηκαν ο τερματοφύλακας Φλέκεν και ο εξτρέμ Τέλα και το κλαμπ ανακοίνωσε την Κυριακή (18/1) πως αμφότεροι δεν θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, με τα προβλήματα να αυξάνονται.

Πέρα από αυτούς τους δύο, η Λεβερκούζεν δεν θα έχει ούτε τον Έντμοντ Ταπσόμπα, ο οποίος επέστρεψε τραυματίας από το Κόπα Άφρικα.